La definizione e la soluzione di: Per i romani stabilivano il destino degli uomini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PARCHE

Significato/Curiosita : Per i romani stabilivano il destino degli uomini

destino si fa risalire la ragione per cui sull'unghia della norna sono incise le rune ("segreti sussurrati"). le norne stabilivano il destino degli uomini... Le Parche (in latino: Parcae), nella mitologia romana, sono il corrispettivo delle Moire greche, assimilabili anche alle Norne norrene. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Per i romani stabilivano il destino degli uomini : romani; stabilivano; destino; uomini; L isola dei romani ; La dea Demetra dei romani ; Ai tempi dei romani era la capitale del Friuli; Cartaginesi visti dai romani ; Per gli antichi romani : Ubi maior minor lat; Fu un nemico dei romani ; L ineluttabile destino ; C è chi erede in quelli del destino ; La personificazione del destino avverso nella mitologia greca; Segnata dal destino ; L essere propizio favorevole del destino ; destino sorte; uomini di governo; Sport per uomini ragno; Il mitico re di Egina che mutò le formiche in uomini ; Diceva: Siamo uomini o caporali; Gli uomini più navigati; In donne e uomini ;

Cerca altre Definizioni