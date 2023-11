La definizione e la soluzione di: Gioco d azzardo basato su pronostico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCOMMESSA

Significato/Curiosita : Gioco d azzardo basato su pronostico

Puntare su un altro cavallo (antonello da messina, il superfavorito). il pronostico della cartomante risulta però esatto: soldatino, king e d'artagnan... La grande scommessa (The Big Short) è un film del 2015 diretto da Adam McKay, tratto dal libro di Michael Lewis Il grande scoperto (The Big Short: ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

