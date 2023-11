La definizione e la soluzione di: Azienda fondata da Bill Gates. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MICROSOFT

Significato/Curiosita : Azienda fondata da bill gates

William henry "bill" gates iii (seattle, 28 ottobre 1955) è un imprenditore, programmatore, informatico e filantropo statunitense. è meglio conosciuto... Microsoft Corporation (in precedenza Micro-Soft Company, comunemente Microsoft) è un'azienda multinazionale statunitense d'informatica con sede a ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

