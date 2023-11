La definizione e la soluzione di: Accostamento di parole semanticamente simili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ANALOGIA

Significato/Curiosita : Accostamento di parole semanticamente simili

"francese", "milanese", "siciliano" sono glossonimi, ovvero nomi semanticamente "vuoti" di entità linguistiche. un doculetto è una specifica varietà linguistica... L'analogia indica in filosofia un rapporto di somiglianza fra due enti, detti analoghi, tale che dall'eguaglianza o similarità constatata tra alcuni ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

