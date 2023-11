La definizione e la soluzione di: Tecnica pittorica usata da Pollock. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DRIPPING

Significato/Curiosita : Tecnica pittorica usata da pollock

Disambiguazione – "pollock" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pollock (disambigua). disambiguazione – se stai cercando il film del... Il dripping è una tecnica pittorica caratteristica dell'action painting americana. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Tecnica pittorica usata da Pollock : tecnica; pittorica; usata; pollock; tecnica di controllo della respirazione nello yoga; La tecnica per applicare lo stucco veneziano; tecnica pittorica simile all acquerello; Una tecnica per il pittore; tecnica pittorica; Una tecnica scultorea; Tecnica pittorica simile all acquerello; Tecnica pittorica ; Opera pittorica formata da diversi pannelli; La corrente pittorica delle Fiandre del 1400; Una diffusa tecnica pittorica ; Corrente pittorica inventata da Gustave Courbet; Macchina dei cantieri usata per livellare i terreni; Sostanza usata per rendere lucidi i capelli; Lega usata in aeronautica; La storica 4×4 usata dai marines; Pianta ed essenza orientale usata in profumeria; Una salsa rossa usata dal barman; Il caratteristico stile di Jackson pollock , il grande pittore statunitense;

Cerca altre Definizioni