La definizione e la soluzione di: Showgirl del Bagaglino dall accento sardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MARINI

Significato/Curiosita : Showgirl del bagaglino dall accento sardo

Geografia Conca dei Marini – comune della provincia di Salerno Lido Marini, Li Marini in dialetto salentino – località balneare del comune di Ugento

