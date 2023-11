La definizione e la soluzione di: Quella Traiana è in Via dei Fori Imperiali a Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COLONNA

Significato/Curiosita : Quella traiana e in via dei fori imperiali a roma

34e / 41.89207°n 12.48926°e41.89207; 12.48926 via dei fori imperiali è una delle più scenografiche strade di roma; aperta nel 1932 con il nome di via... La colonna è un elemento architettonico verticale portante di sezione circolare formato generalmente da base, fusto e capitello; se la sezione del ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

