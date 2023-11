La definizione e la soluzione di: Mammifero sudamericano con la corazza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ARMADILLO

Significato/Curiosita : Mammifero sudamericano con la corazza

Incapaci di appallottolarsi come fanno i loro simili dell'epoca attuale. la corazza che ricopriva il corpo dei pampateri era infatti costituita da tanti scudi... I Cingolati (Cingulata) sono un ordine di mammiferi xenartri, diffusi in Nordamerica e soprattutto in Sudamerica, che comprendono attualmente la sola ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Mammifero sudamericano con la corazza : mammifero; sudamericano; corazza; mammifero detto anche volpe del deserto; mammifero che può spiaggiarsi; mammifero come il maiale; mammifero africano ghiotto di formiche; Un mammifero che vive spesso in acqua; mammifero americano coperto da una corazza; Variopinto pappagallo sudamericano ; Un pappagallo sudamericano dalle penne colorate; Un sudamericano di Santiago o Valparaíso; Ruminante sudamericano dalla lana pregiata; Paese sudamericano che ha dato i natali a Shakira; Piatto sudamericano con pesce marinato e spezie; Nel Medioevo si indossava sopra la corazza ; La chitarra la cui cassa era la corazza dell armadillo; Mammifero americano coperto da una corazza ; La corazza per andare sott acqua; Includeva corazza ed elmo nel Medioevo; Munire di corazza ;

Cerca altre Definizioni