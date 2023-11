La definizione e la soluzione di: Il lato più lungo di un triangolo rettangolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IPOTENUSA

il teorema di pitagora è un teorema della geometria euclidea che stabilisce una relazione fondamentale tra i lati di un triangolo rettangolo. si può considerare... In un triangolo rettangolo si dice ipotenusa (dal latino hypotenusa, dal greco ptesa, hypoteínousa, "linea tesa sotto") il lato opposto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

