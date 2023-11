La definizione e la soluzione di: La colpisce il pallone calciato troppo in alto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRAVERSA

La colpisce il pallone calciato troppo in alto

Punizione diretto calciato sopra la barriera facendo compiere al pallone una traiettoria pressoché lineare in fase ascendente, e a effetto in fase discendente... Traversa – nelle vie ferroviarie, specificatamente l'elemento di giunzione dei binari Traversa fluviale – in idraulica, opera di sbarramento posta su ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

