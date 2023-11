La definizione e la soluzione di: Il circuito del prelievo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BANCOMAT

Significato/Curiosita : Il circuito del prelievo

Dei circuiti di debito nazionale per il prelievo di denaro contante da sportello automatico nonché il più conosciuto; altro circuito domestico è il postamat... BANCOMAT, PagoBANCOMAT e BANCOMAT Pay sono le denominazioni commerciali che identificano in Italia, rispettivamente i circuiti di pagamento per: Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

