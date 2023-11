La definizione e la soluzione di: La totalità del personale di un ufficio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ORGANICO

Significato/Curiosita : La totalita del personale di un ufficio

di sottoporre a revisione la quasi totalità dei velivoli in carico che, per il 90%, avevano superato il prescritto limite di ore di volo, ma anche di... Si definisce composto organico un composto in cui uno o più atomi di carbonio sono uniti tramite legame covalente ad atomi di altri elementi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : La totalità del personale di un ufficio : totalità; personale; ufficio; Approccio medico basato sul concetto di totalità ; La totalità degli ecosistemi sulla terra; Il codice personale composto da 16 caratteri; Il personale non docente; Mostrare un documento personale ; Un punto di vista personale ; Cura la personale del pittore; Documento personale ; Compagno d ufficio ; Il lavoro svolto da casa anziché in ufficio ; Il lavoro da casa anziché in ufficio ; Installato in un ufficio ; Si fanno dopo l orario d ufficio ; ufficio Relazioni con il Pubblico;

Cerca altre Definizioni