La definizione e la soluzione di: Il suo capoluogo è Milano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Il suo capoluogo e milano

Un capoluogo in italia designa un capoluogo sede di regione, di provincia o di comune. per quel che concerne i comuni e le province, nella maggioranza... La Lombardia (AFI: /lombar'dia/ in italiano; /lombar'dia/, /lumbar'dia/ o /lumbar'dea/ in lombardo) è una regione italiana a statuto ordinario di ...