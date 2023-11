La definizione e la soluzione di: Quella nera è tedesca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FORESTA

Significato/Curiosita : Quella nera e tedesca

Selva nera. coordinate: 48°00'n 8°15'e / 48°n 8.25°e48; 8.25 la foresta nera (in tedesco: schwarzwald /'vatsvalt/; in latino: nigra silva) è un'area... La foresta è una vasta area di superficie terrestre non antropizzata e dominata dalla vegetazione naturale. È costituita soprattutto da alberi ad ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

