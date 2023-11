La definizione e la soluzione di: Le persone distratte hanno la testa tra loro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NUVOLE

Significato/Curiosita : Le persone distratte hanno la testa tra loro

Appariranno strani, inusuali o deficitari. le persone con autismo che hanno potuto descrivere questo loro status mentale, parlano di un mondo interiore... In meteorologia una nuvola (nel linguaggio scientifico chiamata più comunemente nube) è un'idrometeora costituita da minute particelle di vapore ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

