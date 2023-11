La definizione e la soluzione di: Per i turchi è deducibile dal fondo del caffè. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FUTURO

Significato/Curiosita : Per i turchi e deducibile dal fondo del caffe

turchia e deducibile dal fondo del caffè" />In una concezione lineare del tempo, il futuro è la parte di tempo che ancora non ha avuto luogo; nella concezione relativistica il settore dello ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

