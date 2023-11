La definizione e la soluzione di: Nome alternativo del puma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : COGUARO

Significato/Curiosita : Nome alternativo del puma

L'orso grizzly, l'orso polare, la volpe, il coyote, la lince, il lupo, il puma e la capra delle nevi. tra i roditori c'è il castoro che è famoso per le... Il puma (Puma concolor (Linnaeus, 1771), chiamato anche coguaro o leone di montagna, è un carnivoro appartenente alla famiglia Felidi presente in ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Nome alternativo del puma : nome; alternativo; puma; Legò il suo nome alla pila; Il nome di Tolstoj; Il nome di King Cole il cantante del 900; nome di due filosofi e matematici dell antica Grecia nati ad Alessandria ed a Smirne; L antico nome del fiume Po; Dà nome a un lago del Lazio; Il computer alternativo al PC; Un primo alternativo al riso; Un nome alternativo ; Il gruppo rock alternativo di Where is my mind; Nome alternativo dell osso noto come perone; Il GPS europeo alternativo al Navstar americano; Quelli d America sono puma ; puma senza testa; La coda del puma ; Linci puma e gatti; Altro nome del puma ;

Cerca altre Definizioni