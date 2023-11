La definizione e la soluzione di: Assiste una delle parti in un processo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AVVOCATO

Significato/Curiosita : Assiste una delle parti in un processo

Europa: in francia a parigi (nella scena in cui noodles assiste alla partenza di deborah in treno, su una carrozza in sosta alla stazione si legge il logo... L'avvocato (avvocatessa o anche avvocata al femminile) è un professionista esperto di diritto che presta assistenza in favore di una parte nel ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

