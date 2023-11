La definizione e la soluzione di: In un abito, cala dalle spalle su petto e dorso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SPRONE

Significato/Curiosita : In un abito cala dalle spalle su petto e dorso

Bosano, spinta dalle onde, una statua della madonna, forse la polena di una nave in considerazione delle caratteristiche del dorso, piatto e con due ganci... La casa in via dello Sprone (o palazzina INA) è un edificio polifunzionale situato in via dello Sprone 1a-1c, angolo via Guicciardini 124r- 126r, a ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : In un abito, cala dalle spalle su petto e dorso : abito; cala; dalle; spalle; petto; dorso; Un abito da sera per uomo; Lo è l abito osé; La misura d un abito ; Dove si ha l abito ; Lo è l abito per la sera; L abito con due code; cala alla fine degli spettacoli; cala al cala r del Sole; cala alla fine dell atto; La regione italiana con la spiaggia di cala Luna; Fasi in cui si cala di peso; Termina quando cala il sipario; Lince dalle orecchie nere; Si estrae dalle alghe; Albero dalle foglie di colore brunito; Otturato dalle incrostazioni; Lo è un auto dalle ottime prestazioni; Si lancia dalle baleniere; Sulle spalle del gaucho; Si mette sulle spalle ; Il telo sulle spalle del prete; Entra in acqua con le bombole sulle spalle ; Indumento che copre le spalle ; Il gesto atletico che consente di segnare un gol con le spalle alla porta; Intreccio di nervi posto al centro del petto ; Non si può prendere di petto se si è bassi; Nel petto del poeta; Supereroe in tuta rossa e blu con una S sul petto ; Intrecciate sul petto ; Hanno il petto luccicante; Ossa piatte del dorso ; Dotato di incurvatura sul dorso ; Le spine sul dorso dei pesci; Cetaceo predatore con dorso nero e ventre bianco; Sporgono sul dorso delle persone magrissime; Così è un libro con copertina e dorso rigidi;

Cerca altre Definizioni