La definizione e la soluzione di: Quelle Occidentali hanno per capitale Apia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SAMOA

Significato/Curiosita : Quelle occidentali hanno per capitale apia

214 000 abitanti circa. la capitale è apia. in precedenza vennero chiamate samoa tedesche dal 1900 al 1919 e samoa occidentali (western samoa) dal 1919... Le Samoa (samoano: Samoa; anche Samoa Occidentali e, al tempo della colonizzazione, Samoa tedesche) sono uno stato insulare dell'Oceania, composto da ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

