La definizione e la soluzione di: Persona addetta ai servizi domestici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : COLF

Significato/Curiosita : Persona addetta ai servizi domestici

Destinato ad operare nei servizi alla persona e alle comunità. ll profilo professionale del dirigente di comunità è istituito in italia, ai sensi del decreto... Il lavoro domestico è un tipo di lavoro nell'ambito dello scopo di una residenza. Il lavoro domestico ha una varietà di posizioni, come governanti, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Persona addetta ai servizi domestici : persona; addetta; servizi; domestici; Si sconta di persona ; Per interposta persona ; persona bizzarra; La prima persona ; Una persona bizzarra; Una persona fiacca senza tempra né carattere; addetta che fornisce assistenza sull aereo ing; addetta di esercizio commerciale; Antica sacerdotessa romana addetta al fuoco sacro; È addetta alla sorveglianza della navigazione civile; È addetta all estetica delle estremità inferiori; Antica lavoratrice addetta al bucato; Tessera che offre servizi ai titolari; Gestisce i servizi di Linate; Un identità digitale per servizi online; Curava i servizi di mensa nei palazzi signorili; Dà nome a certi servizi ; Precede il locale con i servizi igienici; Si dice di animali non domestici ; Felini domestici ; Ambienti domestici molto ampi; Leporidi usati anche come animali domestici ; Incidono sui bilanci domestici ; Pregiata razza di felini domestici ;

Cerca altre Definizioni