E navigabile dallo scalo del Pignone per circa 100 km - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: E navigabile dallo scalo del Pignone per circa 100 km. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ARNO

Significato/Curiosita : E navigabile dallo scalo del pignone per circa 100 km

Firenze in uso dei vallombrosani per l'abbazia di girone scalo dei renai a firenze (1843) porto del pignone, nave per il porto di ognissanti alla sardigna... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi arno (disambigua). l'arno è il secondo maggior fiume dell'italia peninsulare dopo il tevere... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

