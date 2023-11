La definizione e la soluzione di: L industria fondata da Giovanni Agnelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FIAT

Significato/Curiosita : L industria fondata da giovanni agnelli

giovanni agnelli, detto gianni (torino, 12 marzo 1921 – torino, 24 gennaio 2003), è stato un imprenditore e politico italiano, principale azionista e amministratore... FIAT (acronimo di Fabbrica Italiana Automobili Torino) è una casa automobilistica italiana, parte del gruppo Stellantis. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

