Gli esami a voce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli esami a voce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ORALI

Significato/Curiosita : Gli esami a voce

Sposerà, avrà due figli, un lavoro che gli assicura benessere e onori ma, nonostante il brillante esito di questi esami, la sua vita sarà infelice: avvelenata... Sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze. gli anticoagulanti orali diretti o doac (dall'inglese direct-acting oral anticoagulants), detti anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Gli esami a voce : esami; voce; La esami na il burocrate; Scavalcare gli esami ; La risonanza magnetica nucleare in una lista d esami ; esami in cui non si copia; È sede di esami di laurea; Si svolgono a esami finiti; Fa la voce grossa; Hanno un fil di voce ; Si dice di voce stentorea; La sua voce sale dal pantano; Si dice di voce esile; Esposti a voce ;

Cerca altre Definizioni