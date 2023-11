La definizione e la soluzione di: Un frutto ricco di acido citrico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LIMONE

Significato/Curiosita : Un frutto ricco di acido citrico

Altri aromi. l'acido malico predomina nella mela, l'acido citrico in arance, limoni e mandarini e l'acido tartarico in uva. pertanto coloranti, aromi e astringente... Il limone (Citrus × limon (L.) Osbeck, 1765) è un albero da frutto appartenente alla famiglia delle Rutaceae. Il nome comune limone si può riferire ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un frutto ricco di acido citrico : frutto; ricco; acido; citrico; Il frutto esotico con il ciuffo; Il frutto tricolore dell orto; Alberi da frutto della Val di Non; Il frutto delle conifere; frutto esotico che si affetta; Un frutto bianco o nero; Uno Stato ricco di petrolio; Un frutto ricco di vitamina c; Così è detto chi è ricco di idee; ricco di brio; È ricco di dialetti; ricco di idee nuove; Zoppicano a causa dell acido urico; Reagisce con l acido ; Lo è l acido solforico; acido secreto dal fegato; acido desossiribonucleico letto come acronimo; Cambiano l aceto in acido ; Il limone contiene quello citrico ;

