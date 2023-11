La definizione e la soluzione di: Si discute quello d interesse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TASSO

Significato/Curiosita : Si discute quello d interesse

Sensazione "di essere rinchiuso in una sorta di cornice". il disco, nel quale discute di argomenti come la sua battaglia contro la depressione e la fobia sociale... Torquato Tasso (Sorrento, 11 marzo 1544 – Roma, 25 aprile 1595) è stato un poeta, scrittore, drammaturgo e filosofo italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si discute quello d interesse : discute; quello; interesse; Il fervore di chi discute animatamente; Di solito non si discute ; La discute il laureando; È concitato quello di chi discute ; Se divergono, si discute ; Lo show in cui si discute ; quello che si sceglie fra due mali; quello terrestre passa per i poli; È lungo quello delle Amazzoni; L Italia s è cinta di quello di Scipio; Involtino: nei ristoranti cinesi e simile a quello primavera; quello umano include tutti; Cellule di grande interesse medico; Gli strozzini li fanno con molto interesse ; Gli strozzini li fanno con molto interesse |; Deprezzamento di beni o valori spirituali nella prospettiva di un interesse economico; Si fa con interesse ; Osservati con interesse ;

Cerca altre Definizioni