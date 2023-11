La definizione e la soluzione di: Caratterizza i cosiddetti capi storici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Caratterizza i cosiddetti capi storici

E capi usati. il vintage ritornò in auge a pieno titolo negli anni sessanta e settanta, quando il trend fu ripreso e reso celebre dalla cosiddetta cultura... In termine carisma (pronuncia moderna: /ka'rizma/, pronuncia aulica: /'karizma/) è utilizzato sia in senso piscologico-sociale per denotare la ...