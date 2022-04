Vuol far credere di essere un signore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vuol far credere di essere un signore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SNOB

Significato/Curiosita : Vuol far credere di essere un signore

Durante la storia de lo hobbit e il signore degli anelli. saruman è stato creato da j. r. r. tolkien ne il signore degli anelli, ma è presente anche nel...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi snob (disambigua). snob è un termine che viene utilizzato per identificare una categoria di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

