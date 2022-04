Un vino rosso del Veronese molto apprezzato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un vino rosso del Veronese molto apprezzato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AMARONE

Significato/Curiosita : Un vino rosso del veronese molto apprezzato

Casa di levi è un dipinto del veronese del 1573, custodito alle gallerie dell'accademia di venezia ma proveniente dal refettorio del grande convento...

"amarone della valpolicella" nei documenti ufficiali e negli scritti degli umanisti. un estimo del 1503 attesta che la zona di produzione di "amarone della...

