Lo si versava dalle mura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si versava dalle mura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OLIO

Significato/Curiosita : Lo si versava dalle mura

La basilica di san lorenzo fuori le mura (detta anche san lorenzo al verano) è una chiesa di roma, una delle sette chiese, situata all'inizio del tratto...

L'olio di oliva è un olio alimentare estratto dalle olive, ovvero i frutti dell'olivo (olea europaea). il tipo vergine si ricava dalla spremitura meccanica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

