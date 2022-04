È venerata a Czestochowa, in Polonia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È venerata a Czestochowa, in Polonia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : MADONNA NERA

Significato/Curiosita : E venerata a czestochowa, in polonia

Quella di tindari presso patti (messina), quella di czestochowa in polonia, quella di montserrat in catalogna, la vergine della candelaria di tenerife...

Molte altre nazioni. molte di queste madonne sono famose, come la madonna di loreto (presso ancona), la madonna nera all'interno del santuario di oropa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

