Un utensile tutto buchi in cucina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un utensile tutto buchi in cucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COLABRODO

Significato/Curiosita : Un utensile tutto buchi in cucina

Nei cracker sono detti buchi "di attracco" (in inglese docking holes). i buchi sono creati nell'impasto con uno speciale utensile, il roller docker, per...

Lo scolapasta, chiamato anche colapasta e colabrodo, è un utensile che viene usato per separare i cibi dall'acqua di cottura. come dice il nome l'uso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

