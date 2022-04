Una vittoria dei Cristiani sui Turchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una vittoria dei Cristiani sui Turchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LEPANTO

Significato/Curiosita : Una vittoria dei cristiani sui turchi

Scorrerie nei vicini territori cristiani, inaugurando la stagione delle guerre bizantino-ottomane. nel 1302 i turchi di osman sconfissero 2 000 bizantini...

Significati, vedi lepanto (disambigua). disambiguazione – se stai cercando le battaglie combattute presso questa località, vedi battaglia di lepanto (disambigua)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con vittoria; cristiani; turchi; Grande vittoria ... alla roulette fra; Né vittoria né sconfitta; Titolo originale inglese di Fuga per la vittoria ; Titolo originale di Fuga per la vittoria ing; Impersonificazione del diavolo per i cristiani ; Il primo martire della cristiani tà; Antichi cimiteri cristiani ; Il pasto fraterno dei primi cristiani ; Sotto la turchi a; Isola greca di fronte alla turchi a; Comprendeva gran parte della turchi a; Un lago della turchi a; Cerca nelle Definizioni