Fa una vita poco attiva - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : SEDENTARIO

Significato/Curiosita : Fa una vita poco attiva

Ritiene comunque che la vita abbia avuto origine intorno ai 3,9 miliardi di anni fa, quando la terra iniziò a raffreddarsi fino ad una temperatura alla quale...

Di vita relativamente sedentario e non sono abbastanza attivi per avere questi benefici sulla salute. uno stile di vita sedentario è definito come il non...

