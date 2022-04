Una dea affine a Diana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una dea affine a Diana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ECATE

Significato/Curiosita : Una dea affine a diana

Sincretisticamente identificata anche con ecate, una dea degli inferi, e con diana, dea della caccia. il culto di iside sta probabilmente alla base di elementi...

Se stai cercando altri significati, vedi ecate (disambigua), hecate (disambigua) o hekate (disambigua). ècate (in greco antico: t, hekáte) o hekate... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

