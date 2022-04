Un... buco in una rete - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un... buco in una rete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MAGLIA

Significato/Curiosita : Un... buco in una rete

un ponte di einstein-rosen o cunicolo spazio-temporale, detto anche wormhole (in italiano letteralmente "buco di verme"), è un'ipotetica caratteristica...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi maglie (disambigua). maglie (màje in dialetto salentino; µa, màie o anche màje in griko)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con buco; rete; buco della pelle per inserire un gioiello ing; Torta con un buco centrale; Con Melibeo in una buco lica di Virgilio; Un buco scavato con le zampe; Una... parete pieghevole; Mobile ad una o più ante incassato nella parete ; Persona che prete nde di leggere il futuro con i tarocchi; Il Keanu interprete di Neo nella saga di Matrix; Cerca nelle Definizioni