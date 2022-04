Tauro, centro calabro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tauro, centro calabro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GIOIA

Significato/Curiosita : Tauro, centro calabro

Il porto di gioia tauro è uno scalo italiano situato tra i comuni di gioia tauro e san ferdinando, in calabria, posizionato vicino alla rotta oriente-occidente...

gioia del colle (scioo in dialetto locale, fino al 1863 chiamata gioia) è un comune italiano di 26 690 abitanti della città metropolitana di bari in puglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

__ Rossi, detto il centauro di Tavullia; Il centauro dello Zodiaco; Max __, centauro ; Il mitologico Minotauro lo era per metà; centro di sport invernali in provincia di Pistoia; centro del Cuneese con un famoso castello; Città scozzese centro dell industria petrolifera; centro di Teramo; Un centro balneare calabro ; Insetto come api e calabro ni; Altopiano calabro ; Quello calabro comprende l' Aspromonte;