Tale è l inizio di questa frase - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tale è l inizio di questa frase.



Soluzione 5 lettere : TALEE

Significato/Curiosita : Tale e l inizio di questa frase

Voce principale: the handmaid's tale (serie televisiva). la prima stagione della serie televisiva the handmaid's tale è stata trasmessa in prima visione...

Possiedono maggiore vitalità rispetto a quelli legnosi: in particolare, le talee apicali, dunque quelle provviste di punta, si distinguono per un tenore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

