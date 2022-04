Sono le prime in classifica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono le prime in classifica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : CL

Significato/Curiosita : Sono le prime in classifica

Rimane in classifica per 52 settimane (1 anno), passate queste viene tolto al giocatore. questa regola è indispensabile se si vuole che la classifica sia...

Del linguaggio lisp cl – registro .cl – suffisso dominio per indicare il cile cl – cantante sudcoreana cl – simbolo del centilitro cl – 150 nel sistema... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con sono; prime; classifica; Lo sono i soldi urtati da un auto; sono pari nell udito; Le sue gesta sono narrate nei due libri dei Re della Bibbia; Alcuni sono nobili; Le prime di mille; prime in galleria; Esprime re divertimento con più di un sorriso; Macchinario che imprime inchiostro su fogli; Rimontare la classifica ; Viene utilizzata per classifica re i tornado; In classifica sono vicini ai peggiori; Una classifica da competizioni sciistiche; Cerca nelle Definizioni