Sono pari nell udito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono pari nell udito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : DT

Significato/Curiosita : Sono pari nell udito

Testarlo, da alcune osservazioni sembra che gli squali siano dotati di un udito molto fine e che possano percepire i movimenti di una preda lontana diversi...

And technology reinhardt dt – codice vettore iata di taag air angola dt – codice iso 3166-2:eg di dumyat (egitto) <dt>...</dt> – elemento html che crea... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con sono; pari; nell; udito; Le sue gesta sono narrate nei due libri dei Re della Bibbia; Alcuni sono nobili; sono super nei film e nei fumetti; Possono contenere olio; La pari s milionaria americana; La torre metallica simbolo di pari gi; Sono pari in chili; Spesso cambia di pari passo con la storia; Si paga nell e provvigioni; Non può mancare nell a bussola; La fata nell a Cenerentola disneyana; Nata nell a città dei Sassi; Un erudito arrogante; Spiare con l udito ; Piccante per l udito rio; Colto, erudito ; Cerca nelle Definizioni