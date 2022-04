Sigla che... si scambia con CHF, GBP e USD - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sigla che... si scambia con CHF, GBP e USD. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : EUR

Significato/Curiosita : Sigla che... si scambia con chf, gbp e usd

Inglese, è la valuta utilizzata nel regno unito. il suo codice iso 4217 è gbp. il nome "sterlina" deriva dall'espressione pound of sterling silver, che indica...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi eur (disambigua). coordinate: 41°50'09.6n 12°27'57.6e / 41.836°n 12.466°e41.836; 12.466... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

