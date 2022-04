Segna i limiti della navigabilità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Segna i limiti della navigabilità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : BOA

Significato/Curiosita : Segna i limiti della navigabilita

Navigabili, specie nella siberia occidentale e nel bacino della lena. però la navigabilità è limitata dal lungo periodo di gelo che nel corso inferiore...

Il boa constrictor è un serpente appartenente alla famiglia dei boidi, molto temuto poiché capace di uccidere anche grandi prede avvolgendole e soffocandole... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

