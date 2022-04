Scritta in codice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scritta in codice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CIFRATA

Significato/Curiosita : Scritta in codice

in informatica, con codice sorgente (spesso detto semplicemente sorgente o codice) s'intende il testo di un algoritmo di un programma scritto in un determinato...

Rotori (e degli spinotti di cui oltre), la lettera b veniva, ad esempio, cifrata con una f, nel medesimo assetto, premendo il tasto f si codificava quest'ultima... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

