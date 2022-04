Rumore tra le figure piane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rumore tra le figure piane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ROMBO

Significato/Curiosita : Rumore tra le figure piane

Superficie di marte è classificata in base alle differenze di albedo. le piane più chiare, coperte di polveri e sabbie ricche di ossido di ferro, portano...

Il rombo o losanga è un poligono di quattro lati, tutti della stessa lunghezza (congruenti). gli angoli del rombo non sono di solito congruenti; anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

