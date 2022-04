Un raro elemento chimico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un raro elemento chimico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ERBIO

Significato/Curiosita : Un raro elemento chimico

Greco , hlios, "sole") è l'elemento chimico della tavola periodica che ha come simbolo he e come numero atomico 2. è un gas nobile incolore, inodore...

L'erbio è l'elemento chimico di numero atomico 68 e il suo simbolo è er. è un elemento delle terre rare e ha un aspetto argenteo metallico; si trova associato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con raro; elemento; chimico; Un parto davvero raro ; Lo stato asiatico in cui operaro no i khmer rossi; Le tombe che ispiraro no il capolavoro di Foscolo; Vi giuraro no gli aderenti alla Lega Lombarda; elemento chimico il cui simbolo è Pb; elemento chimico il cui simbolo è Ti; elemento chimico il cui simbolo è Ca; elemento base della terracotta; Ha come simbolo chimico S; Simbolo chimico dell americio; Elemento chimico il cui simbolo è Pb; Elemento chimico il cui simbolo è Ti; Cerca nelle Definizioni