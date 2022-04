Un qualcosa dato in più - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un qualcosa dato in più. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AGGIUNTO

Significato/Curiosita : Un qualcosa dato in piu

qualcosa è cambiato (as good as it gets) è un film del 1997, diretto da james l. brooks. i due protagonisti, jack nicholson ed helen hunt, sono entrambi...

aggiunto. se a è un operatore, l'aggiunto di a si scrive a* o a† (l'ultimo soprattutto nella notazione bra-ket). la definizione di operatore aggiunto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

