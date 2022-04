La ex provincia con Porto Cervo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La ex provincia con Porto Cervo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : OLBIA TEMPIO

Significato/Curiosita : La ex provincia con porto cervo

Singolo di lazza, vedi porto cervo (lazza). porto cervo (poltu celvu in gallurese) è una frazione del comune di arzachena, nella provincia di sassari (ss),...

Insieme a tempio pausania, della provincia di olbia-tempio, soppressa nel 2016 e operativamente sostituita dalla "zona omogenea di olbia-tempio" per l'esercizio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con provincia; porto; cervo; Centro di sport invernali in provincia di Pistoia; La provincia con la Grigna; Aeroporto di Milano in provincia di Varese; provincia piemontese istituita nel 1992; Una società internazionale di trasporto privato; Le isolane di porto ferraio; Andare di porto in porto ; Il rapporto tra due suoni di notazione diversa ma di identica altezza; Un piccolo cervo ; Simile a un cervo ma più piccolo e veloce; Il cervo con le ali; Ruminante simile al cervo ; Cerca nelle Definizioni