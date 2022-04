Si preme per uscire da un programma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si preme per uscire da un programma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ESC

Significato/Curiosita : Si preme per uscire da un programma

Termine "scorciatoia". per scorciatoie simultanee, l'utente usualmente prima preme il/i tasti modificatori, quindi velocemente preme e rilascia i tasti regolari...

esc-eurovision song contest festival musicale internazionale nato nel 1956 a lugano e organizzato annualmente dai membri dell'unione europea di radiodiffusione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con preme; uscire; programma; preme sse spesso inutili; Spreme re uno straccio; Se le spreme il solutore; Attacco improvviso preme ditato; Un luogo da cui non si può uscire ; uscire fuori dagli argini; L esitazione che può riuscire fatale; Far uscire dalla tana; Qualsiasi programma informatico; Storico programma di Mike Bongiorno: Lascia o __; È stato un programma di Piero Chiambretti su La7; Sono in erba in un programma TV di Discovery; Cerca nelle Definizioni