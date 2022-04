Il prefisso con le bombole sulle spalle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il prefisso con le bombole sulle spalle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SUB

Significato/Curiosita : Il prefisso con le bombole sulle spalle

Commercio di sementi e antiparassitari a quello del polietilene, dal gas in bombole per il riscaldamento invernale delle serre agli impianti di refrigerazione...

Namor il sub-mariner (namor the sub-mariner), o più semplicemente namor, alter ego di namor mckenzie, è un personaggio immaginario dei fumetti creato da... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con prefisso; bombole; sulle; spalle; Il prefisso per le piante; prefisso per unico; prefisso per... tre per tre più uno; Un prefisso per... calchi e compressori; Messner lo scalò senza bombole d ossigeno nel 1980; bombole antincendio; Un tipo di bombole tta; Esce da una bombole tta; Sigla sulle auto della Liguria; Gioielli che si indossano sulle dita; Scienza sulle modalità dell insegnamento; Sulla merce sono prezzi, sulle persone pregiudizi; Si sposta con un transpalle t quando è carico; Chi viene tradito... la riceve alle spalle ; In mezzo alle spalle ; Grossa cesta che si porta sulle spalle ; Cerca nelle Definizioni