Precede glicerina - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : NITRO

Significato/Curiosita : Precede glicerina

Diffusione di un nuovo materiale più biocompatibile del silicone, la glicerina, che ancora rimane poco utilizzato dalle multinazionali per via del costo...

nitro – nome arcaico del nitrato di potassio nitro – prefisso dei nitrocomposti, classe di composti organici azotati nitro – abbreviazione di nitroglicerina... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

